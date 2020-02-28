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Ankara’da hareketli dakikalar… Rus heyet Dışişleri’nde

İdlib görüşmeleri kapsamında Rusya'dan gelen heyet, 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda Türk heyet ile bir kez daha bir araya geldi. Görüşme İdlib saldırısı sonrası yüz yüze ilk görüşme özelliği taşıyor.

16:42 -
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Ankara’da hareketli dakikalar… Rus heyet Dışişleri’nde

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda 3’üncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara’ya geldi.

Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı’nda yaptı.

SALDIRI SONRASI İLK TEMAS

Rus heyet, İdlib’de dün gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. Görüşme İdlib saldırısının ardından yüz yüze ilk görüşme olacak.

Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (DHA)

Ankara Dışişleri Bakanlığı Rusya şehit Suriye yüz yüze
Son güncelleme: 16:45 28.02.2020
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