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Ankara’da ‘Sözleşmeli Üreticilik’ dönemi başladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın "En büyük projem" dediği 'Sözleşmeli Üreticilik' projesinin başladığını duyurdu.

21:03 -
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Ankara’da ‘Sözleşmeli Üreticilik’ dönemi başladı!

Twitter hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kırsal kalkınma hamlesiyle bir yandan Başkentli çiftçiler tonlarca tohum desteği alıp sözleşmeli üretime başlarken bir yandan da ABB kendi arazilerinde tarımsal üretime geçti” ifadelerini kullandı.

“TÜM ÇABAMIZ 6 MİLYON ANKARALI İÇİN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından projeye dair bir açıklama yaptı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* Söz verdiğimiz “Sözleşmeli Üreticilik” projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunmaktayız.

* Ankara'da tarımın gelişmesi, çiftçimizin kazanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

* Tüm çabamız 6 milyon Ankaralı için.

Ankara sosyal medya söz Twitter
Son güncelleme: 21:13 19.04.2020
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