Antalya’daki orman yangınında hortum paniği!

Serik ilçesine bağlı Tongüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 treyler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru müdahalede bulundu.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için mücadele verdi. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

“YARALI YOK”

Yangının başladığını kokuyla fark ettiklerini belirten Tongüşlü Mahalle Muhtarı Hüseyin Büyükak, “Rüzgarla hızla yayıldı. 112'yi aradım. Yerleşim alanlarını da tehdit etti. İçeride 1 konteyner yandı. Herhangi bir yaralı yok.” dedi.

ANİDEN HORTUM ÇIKTI

Yangın sırasında ekiplerin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale ederken yanının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda üzerlerine gelen alevleri görünce bölgeden uzaklaşmaya çalışan söndürme ekiplerine, gazeteciler ve ekipleri de ‘bölgeden uzaklaşın’ diye seslenmeye çalıştı. Söndürme ekipleri, olaydan yara almadan kurtuldu. İHA