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Marmara Denizi’nde yolcu gemisi arıza yaptı

Avşa-İstanbul arası sefer yapan şehirlerarası arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi’nin ortasında mahsur kaldı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan feribot, sahil güvenlik ekiplerinin römorkör teknesi yardımıyla Zeytinburnu sahiline yanaştırıldı.

05:53 -
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Marmara Denizi’nde yolcu gemisi arıza yaptı

Olay, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avşa'dan saat 16:00'da hareket eden Yener C. isimli arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı.

FOTO: İHA

 

Gemide bulunan mürettebat ve vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri gemiyi kıyıya yanaştırmak için çalışma başlattı. Normalde yaklaşık 6 saat süren sefer süresi neredeyse 10 saatlik yolculuk sonrasında iskeleye yanaştırıldı. İHA

FOTO: İHA

Emniyet feribot istanbul
Son güncelleme: 06:00 04.08.2020
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