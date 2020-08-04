Marmara Denizi’nde yolcu gemisi arıza yaptı

Olay, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avşa'dan saat 16:00'da hareket eden Yener C. isimli arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı.

Gemide bulunan mürettebat ve vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri gemiyi kıyıya yanaştırmak için çalışma başlattı. Normalde yaklaşık 6 saat süren sefer süresi neredeyse 10 saatlik yolculuk sonrasında iskeleye yanaştırıldı. İHA