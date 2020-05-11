Askıda fatura ve iftar bağışı İzmit’te de başladı!

CHP'li büyükşehir belediyeleri tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik projeleri ilçe belediyeleri tarafından da uygulamaya alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de ‘askıda fatura’ için düğmeye basıldı. İzmit Belediyesi, askıda fatura projesini hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve bölgenin elektrik dağıtım şirketi SEPAŞ ile görüşmelere başladı.

BAŞVURULAR YAPILDI DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Askıda Fatura için gerekli başvuruları yapan İzmit Belediyesi, gelecek olan geri dönüşün olumlu olması ve ilgili kurum ve şirketlerin internet ortamında işbirliği yapması halinde askıda fatura projesini hemen hayata geçirecek.

Askıda fatura uygulaması hayata geçmesiyle birlikte yardımseverler online ortamdan ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilecek.

Ankara ve İstanbul'un CHP'li büyükşehir belediyelerini yakından takip eden İzmit Belediyesi son olarak online iftar uygulamasını da hayata geçirmişti.

7 BİN 224 KİŞİ İFTAR BAĞIŞLADI

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeye bağış için İftarizmitbel.com adlı internet sitesi hizmete alındı. Siteden bir öğün için 15 TL'ye iftar bağışı yapılabiliyor. Belediyenin 8 Mayıs Cuma akşamı kullanıma aldığı internet sitesi üzerinden şu ana kadar 7 bin 224 iftar bağışı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gücümüz yettiğince daha çok aileye ulaşmak için bu kez iftariyelikler hazırlayacağız. Ramazan ayında İzmit'te hiçbir evin sofrası ekmeksiz, susuz, aşsız kalmayacak. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi. Belediyenin bağışları belediye şirketi SARBAŞ üzerinden kabul ediliyor.

İSTANBUL’DA 13 MİLYON 695 BİN LİRALIK FATURA ÖDENDİ

İstanbul’da 220 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin başvurduğu askıda fatura uygulamasında bugüne kadar 110 bine yakın ailenin 13 milyon 695 bin liralık faturası hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'da başlayan “askıda fatura” uygulamasını, halktan gelen talep üzerine İzmir'de de hayata geçirme kararı aldı.

Ekonomik zorluk yaşayan ailelerin su faturaları dayanışmayla ödenecek. 9 Mayıs’ta Belediye Başkanı tunç Soyer tarafından duyurulan kampanya ile ilgili henüz açıklamış bir veri bulunuyor.