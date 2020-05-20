Atanmış 20 bin öğretmen kararname bekliyor

Atandıktan sonra ’15 gün içinde göreve başlama’ koşuluna rağmen henüz iş başı yapamayan öğretmenlerin mağduriyetine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut; işsiz, maaşsız ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan öğretmenlere sahip çıkılmasını istedi.

Atanmış 20 bin öğretmene haziran ayında yapılacağı duyurulan ek atamada tercih hakkı tanınmasını gerektiğini belirten Ayhan Barut, şunları söyledi:

BU AYIP ORTADAN KALKSIN

* Acaba KPSS’ye giren, sınav sonuçları açıklanıp kontenjanlar belirlendikten sonra mülakata alınan, güvenlik soruşturması yapılan ve tercihleri alınıp 18 Mart’ta ataması yapılan öğretmenlerimiz için kararname yayınlamak çok mu zor? Atanan 20 bin öğretmen, 15 gün içerisinde göreve başlama şartı bulunduğu halde niye mağdur ediliyor?

* İşsiz, aşsız ve güvencesiz biçimde mağdur edilen öğretmenlerimizin sesini duyun, kararnameyi çıkartıp göreve başlatın. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u göreve çağırıyoruz. Atanmış öğretmenlerimiz iş başı yapmalı. Bu ayıp ortadan artık kalksın.