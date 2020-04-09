Atatürk Havalimanı’na yapılacak bin yataklı hastanenin yeri bir gecede değişti!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'na yapılacağı açıklanan bin yataklı hastanenin yeri değişti.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra 7 Nisan Salı günü hızla başlanan hafriyat çalışmalarının yapıldığı arazide çalışmalar durdu. Hastane inşaatı bugün bir başka noktada başlatıldı.

İlk arazi Atatürk Havalimanı arazisinin dışında, sahil yolunun deniz tarafındayken, bugün inşaat çalışmaları havalimanının içindeki bir araziye taşındı.

KAPATILAN PİSTİN YANINDA

İki gün önce çalışmaların başladığı alan, DHMİ'ye ait olan ve önceki dönemlerde Bakırköyspor tesisleri olarak kullanılan Fly Inn AVM'nin yanındaki araziydi.

Hastane projesinin yeni yeri Atatürk Havalimanı'nı çevreleyen duvarın içinde, trafiğe kapatılan 3.5 sol pistin hemen yanına yer alıyor. Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırların yoğun çalışması bugün havadan görüntülendi.

“İLK NOKTADA ŞU AN ÇALIŞMA YOK”

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Taşkın Toprak, “Bakırköy Belediyemizle hiçbir resmi yazışma olmadı. İki gün önce havalimanı dışındaki arazide başlatılan çalışmayı dün durdurdular. Şu an orda bir çalışma yok. Orayı hastane için lojistik merkez yapacakları söylendi. Hastaneyi de havalimanının içine hemen hemen karşılıklı bir noktada yapacakları anlaşılıyor” dedi.

YUMUŞAK ZEMİN İDDİASI

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özden Yerlikaya, projenin insanların yoğun olarak yaşadığı konutlara yakın olması nedeniyle büyük tepki görmesi üzerine taşındığını tahmin ettiklerini söyledi.

Yerlikaya bunun yanında zeminin ilk noktada çok yumuşak olduğu ve olası depremde risk doğuracağı yönünde bir iddianın da konuşulduğunu kaydetti.

İMAMOĞLU “HAVALİMANININ İÇİ TERCİH EDİLMELİDİR” DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk arazinin yerinin yanlış olduğunu şu sözlerle eleştirmişti:

*Sahra hastanesi için Atatürk Havalimanı yerine havalimanı dışındaki arazinin tercih edilmesi çok yanlıştır.

*Ulaşım dahil pek çok sıkıntısı olan bu alan yerine, hazır halde olan havalimanının içi tercih edilmelidir. Lütfen bu uyarımızı dikkate alın.

BOŞ BİNALAR NEDEN KULLANILMIYOR

Öte yandan Atatürk Havalimanı ve hemen yanı başındaki boş binalar yerine neden sıfırdan bir bina yapıldığı yönünde yoğun eleştiriler var.

Fuar alanlarını hastaneye dönüştüren İngiltere örneğinde olduğu gibi, Atatürk Havalimanı'nın hemen yanı başında metro bağlantısı da bulunan CNR İstanbul Fuar Merkezi de önerilen binalar arasında. Atatürk Havalimanı'ndaki ve hemen yanı başındaki boş binalar şöyle:

İç Hatlar Terminali

Dış Hatlar Terminali

DHMİ Havacılık Akademisi

Türk Sivil Havacılık Akademisi

CNR İstanbul Fuar Merkezi

RÖNESANS ÜSTLENDİ

İnşaatı hangi müteahhit firmanın yapacağı resmi olarak açıklanmadı. İddiaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni inşa eden firma olarak bilinen Rönesans Holding inşaatı üstlendi.