Atatürk ve Mevlana’ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up’çı için karar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili gelen tepkiler üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılarla vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği Emre G. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÜÇ SUÇTAN GÖZALTI KARARI

“Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkındaki yasaya muhalefetten, “Kişinin hatırasına hakaret suçu” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” maddeleri kapsamında yakalama ve gözaltı talimatı verilen şüphelinin bulunması için polis harekete geçti.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin Konya'ya gönderilmeyeceği, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre G., Konya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.