Atatürk’e hakaret eden AKP’li Uzunlar partisinden ihraç edildi

Geçen yıl 10 Kasım’da Atatürk’e sosyal medya hesabından hakaret eden ve ardından MHP’yi dinsizlikle suçlayan AKP meclis üyesi Hasan Uzunlar’a gösterilen tepkiler üzerine kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

AKP İl Başkanı Ersan Aksu, kesin ihraç talebi ile İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Hasan Uzunlar ile ilgili açıklamada ittifak vurgusu yaparak Uzunlar’ın ihraç edildiğini belirtti.

PARTİ İLKE VE POLİTİKALARINA UYGUN OLMAYAN PAYLAŞIMLAR

İl Başkanı Aksu, “Partimizin üyesi Hasan Uzunlar, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi hakkında; parti ilkelerimize ve politikalarımıza uygun olmayan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirmiş ve bu sebeple kesin ihraç talebiyle İl Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. İl Disiplin Kurulumuz, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirmiş ve partimiz üyesi Hasan Uzunlar’ın kesin ihracına karar vermiştir” dedi.

“MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Açıklamasında Cumhur İttifakı vurgusu yapan Başkan Aksu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemizin bekasının garantisi olarak nitelediği, ‘Ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır’ ifadeleriyle özetlediği Cumhur İttifakının önemini bir kez daha hatırlatır, ittifak ruhuna aykırı hiçbir söylem ve eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz” diye konuştu.

İHRAÇTAN ÖNCE BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Partisinden ihraç edilen ve Atatürk’e hakaret ettiği için 10 ay hapis cezası alan Hasan Uzunlar, önceki gün sosyal medya hesabından yeni bi hakaret paylaşımı yaptı.

Uzunlar, Abdurrahman Dilipak'ın 22.04.2009 tarihinde Yeni Akit gazetesinde yayımlanan, “Mustafa Kemal kimdir? Bu belge niye açıklanmıyor?” başlıklı yazısının yer aldığı bir internet sitesinin linkini paylaştı. Ancak bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

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