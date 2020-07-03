Atatürk’le ilgili iğrenç paylaşım yapan astsubayı Fatih Tezcan savundu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu büyük Türk Ordusu’nda görev yapan ve devletten maaş alan Rafi Ceran isimli bir astsubay, Atatürk için “Büyük İngiliz projesi” demişti. O astsubaya Atatürk düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan’dan destek geldi. Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Tezcan, Rafi Ceran’ın göreve iade edilmesini istedi.

Fatih Tezcan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: ”RT Mustafa Kemal büyük bir İngiliz projesidir diyerek bizim binlerce kez ispat ettiğimiz ve 1 Kemalist’in 1 kez bile cevap veremediği bu ağır gerçeği Facebook’ta bir yorumda yazdığı için görevden alınan Jandarma Astsubay #RafiCeranGöreve!!! Vatan Evlatlarını Harcamayın! YETER!!!”

Fatih Tezcan’la birlikte sosyal medyada bazı sahte hesaplar Rafi Ceran’a destek veren paylaşımlarda bulundu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ceran’la ilgili Kars Valiliği bir açıklama yayınlayarak astsubay hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: ”Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J.Asb.Kd.Bçvş. Rafi Hasan CERAN’ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 02 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TEZCAN HAKİM KARŞISINDA KIVIRMIŞTI

Sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği için yargılanan Fatih Tezcan, Bodrum’da hakim karşısı çıkmış, sorgusunda Atatürk’e hakaret etmediğini öne sürmüştü. Tezcan sorgusunda, “Atatürk’e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür. Mustafa Kemal’e küfür veya hakaret etmek, Müslüman’ın öncelikle kendi davasına ihanetidir” ifadelerini kullanmıştı.