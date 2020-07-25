Ateşli bir devrimci: Mahmut Esat Bozkurt

Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından. Yaratıcı ve uygulayıcı bir beyindi. 1924-30 yılları arasında Adalet Bakanlığı yaptı. Türkiye'de hukuki temellerin atılmasında büyük katkısı oldu. Aynı ismi taşıyan torunu Mahmut Esat Bozkurt, Aydın Kuşadası'nda yaşıyor. Torun Bozkurt, dedesini ise şöyle anlatıyor:

– Dedemin beni en derinden etkileyen yönü; onun sadece bir fikir insanı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir eylem insanı da olmasıdır. Varlığını Türk Milleti'ne adamış ateşli bir devrimci ve vatansever bir devlet adamıdır. Vatanın hangi cephesinde mücadele edilmesi gerekiyorsa hep en ön safta yer almıştır.

– Dedem varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Ailenin mülkleri, Yunan işgalinde yakılıp yıkılmış. Devlet, Kurtuluş Savaşı sonrası düşmanın talanını tespit ettirir. Halkın zararının giderilmesi için “Harikzede Mazbatası” düzenler. Vadesi gelip ibraz edildiğinde devlet, tüm zararı kuruşuna kadar ödeyecektir.

– Dedemin tespit edilen zararı 50 bin lira tutar. Bir servet demektir. Dedem, bu mazbatayı ibraz etmez. Belge zaman aşımına uğrar. Belgeyi üzerinde Atatürk'ün imzası olduğu için hatıra olarak saklar. Anasının ak sütü gibi helal parayı devletten almaya vicdanı elvermemiştir!

– Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş ve laik hukuk sistemine geçişine önderlik etmiş Mahmut Esat Bozkurt'la; yoksunluklara ve yoksulluklara rağmen bize ulusal egemenliğini armağan eden ve devrimlerle bin yıl geride kalmış bir ulusu bin yıl ileri taşıyan Atatürk'le son nefesime dek gurur duyacağım. Dedemin ifadesi ile dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati bilsin.

– Kimyası bozulan ülkemizin kurtuluşu ancak ve ancak kuruluştadır. Atalarımızın başlattığı devrim ateşinin sönmeyeceğine, bunu yüreği vatan sevgisiyle yanan gençlerin sağlayacağına inanıyorum. Dedemin de dediği gibi: “Hayat kötülüklerde değil, ilerilerde, iyiliklerdedir. Gerilerde ölüm vardır.”

Tüfeği omzunda vatan savunmasına katıldı

Mahmut Esat Bozkurt, dedesiyle ilgili şunları söyledi: “İsviçre'de gördüğü eğitimi biter bitmez işgal altındaki vatanını müdafaa için bir İtalyan gemisine kaçak binmiş. Memleketi Kuşadası ve çevresinde Kuvayı Milliye saflarına katılmış. Kızanlarıyla, zeybekleriyle, tüfeği omzunda dağlara çıkmış, vatanının müdafaasına öncülük etmiş bir efedir. Ayrıca çağının ötesinde fikirleriyle, Türk Devleti'nin her alanda yapılanmasına öncülük etmiştir.”