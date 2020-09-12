Atmosfer bilimcisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı: İşte Ankara’daki toz fırtınasının sebebi

Ankara’nın batı ve kuzey kesimlerinde bugün 15:00 ile 19:00 arasında sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte toz bulutları etkili oldu.

Ankara’nın birçok ilçesi toz bulutlarıyla kaplanırken, hayat durma noktasına geldi. Şehrin alçak kesimlerine kadar ulaşan toz bulutları havanın kararmasına neden oldu. Hortum ve gök gürültüsünü de beraberinde getiren fırtınada 6 kişi yaralanırken can ve mal kaybı olmadı.

NASIL OLUŞTUĞUNU ANLATTI

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteorolojik Mühendislik Departmanı’ndan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaşanan olayı SÖZCÜ’ye anlattı.

Ankara’nın Polatlı ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde görülen toz bulutlarını oluşturan mezo ölçekli kompleks yapılı konvektif fırtınaya önündeki hamle cephesinin (Gust Front) sebep olduğunu belirten Kadıoğlu, şunları söyledi;

*Kümülonimbus (CB) fırtına bulutunun ön tarafına sıcak hava girişi oluyor. Bulutun içerisinden soğuk hava aşağıya doğru çöküyor. Bitki örtüsünün kuruluğuyla toz ve toprağı kaldırıyor.

“UÇAKLARI DÜŞÜREBİLİR”

Bu fırtına bulutunda yıldırım, dolu, şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve hortum olabileceğini belirten Kadıoğlu, olayın havaalanı çevresinde tehlike yaratabileceğini vurguladı.

Ankara’da Esenboğa Havaalanı’nda inen ve kalkan uçaklar için tehlikeye dikkat çeken Kadıoğlu, “Genellikle bu olay havaalanında olursa uçak kazasına neden olabilir. Aşağı doğru olan hava akımı inmekte olan uçağı ileri itebilir, yere çakılmasını sağlayabilir” dedi.

COVID-19 MASKESİ KORUNMAK İÇİN İDEAL

Toz ve toprağın güneş ışınlarını yansıttığını, bu yüzden havanın kırmızıya döndüğünü belirten Kadıoğlu, “Tozlu ve rüzgarlı havada maske takmak faydalı olacaktır. COVID-19’a karşı kullanılan maskeler işe yarayacaktır. İnsanların kapalı yerlere girip orada beklemesi lazım. Uçuşan cisimler şarapnel etkisi yaratıyor. Maruz kalmamak, kapalı bir alanda beklememiz lazım” tavsiyelerinde bulundu.

YEŞİL ALANLARIN AZALMASI TOZ MİKTARINI ARTIRDI

Normalde kırsal alanlarda kum fırtınası olarak sıkça görülen olay, şehirde yaşanınca hayatı olumsuz etkiliyor. Şehirde bu boyutuyla yaşanmasının nedenleri arasında yeşil alanların azalması, şehirde hava kirliliğinin artmasının etkisi bulunuyor.

Kadıoğlu, bu konu hakkında, “Yeşil alanın azalması, toz miktarının artmasına neden oluyor. Şehirler çok tozlu. Türkiye’deki şehirlerde partikül madde oranı çok yüksek. Hava kirliliği kalitesi bakımından Avrupa’da en tozlu olan şehirler bizde. Tozun artmasında yeşil alanların kurumasının etkisi var” ifadelerini kullandı.

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