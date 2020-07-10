Ayasofya için geri sayım… Saat ve detaylar belli oldu

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından cami yapılan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve turistlerin İstanbul’daki ilk uğrak yerlerinden biri olan Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında Danıştay’a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü.

SAAT 16.30’DA…

Kararın bugün saat 16,30’da açıklanması planlanıyor. Açıklamayı Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil’in yapması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre 1934 tarihli Atatürk tarafından imzalanan, Ayasofya’nın müze olmasını öngören Bakanlar Kurulu kararnamesi iptal edildi.

Böylece bugüne kadar çıkarılan kararnamelerin de iptal yolu açılmış olacak.

Ayasofya’nın bir bölümü 1994 yılından beri ibadete açık ve 5 vakit ezan okunuyor.

Caminin müftülük tarafından atanan kadrolu imamı da bulunuyor…