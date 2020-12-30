Aydın Üniversitesi’nde ‘Kırmızı saçlı öğretmen’e uğurlama

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

İstanbul Maltepe’de Kemal Ayyıldız isimli cani tarafından kendi evinde boğazı kesilerek öldürülüp yakılan öğretim üyesi Aylin Keser’in görev yaptığı okulunda mesai arkadaşları, akademisyenler tarafından anma düzenlendi.

‘KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMENİMİZ”

Düzenlenen anmaya Aylin öğretmenin meslekten arkadaşları katıldı. Ardından bir de basın açıklaması yapıldı. Basım Yayım Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgül Yaman'ın okuduğu basın açıklamasında, “Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı, iyilik meleğimiz, kırmızı saçlı öğretmenimiz, son yılların en büyük sorunlarından biri olan kadına karşı şiddetin son kurbanı, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer hocamızı anıyoruz” diyerek, “Aylin hocamız, sıcakkanlılğı, sevecenliği neşesi ve hayat dolu yapısıyla kısa zamanda hem öğrencilerinin hem de akademik idari personelin sevgilisi oldu” dedi.

“DÜNYA’NIN EN GÜZEL GÜLEN KADININI YOLCU EDİYORUZ”

Konuşmasının devamında “Aylin hocamız bir mezuniyet töreninde öğrencilerine söylediği ‘ bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel bir duygu yoktur' demişti. Ve bugün dünyanın en güzel gülen kadınlarından birini cennete yolcu ediyoruz. Aylin Sözer, kadına karşı şiddetin ilk kurbanı değil, artık son kurbanı olsun istiyoruz. Güle Güle kırmızı saçlı öğretmenimiz” ifadelerini kullandı.

“VARLIĞIYLA BİZE GÜÇ KATTI”

Anma programında, Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Varlığıyla bize güç katan, dokunduğu her noktaya güzellik ve sevgisini ekleyen, tükenmek bilmeyen enerjisiyle, Türkiye'nin hemen her ilinde eğitim veren, eğitim camiasının ve öğrencilerimizin göz bebeği, eğitimin gönünden gönüle köprü olduğuna inanan, ve bunu uygulayan hocamız Dr. Aylin Sözer'i vahşi bir cinayete kurban verdik. Ülkemizde artık toplumsan bir sorun haline gelen ve acil çözüm gerektiğine inandığımız şiddetin bir kurbanı olarak içimizi acıtıyor. Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir kadın akademisyeni hiç hak etmediği kaybetmeyi, bir kadın cinayeti ötesinde üniversitemizin yükseköğretim camiasının ve ülkemizin kaybı olarak değerlendiriyoruz”

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde daha önce görev yapan CHP Millet Vekili Dr. Sibel Özdemir de anma programında konuşarak, “Bugün büyük bir üzüntü içerisindeyim. Parlamentoda görev yapmaya başladığım günden itibaren kadına yönelik şiddetin önlenmesi, detaylı araştırılması konusunda çok konuşmalar yaptım, çok büyük çağrılarda bulundum ama maalesef bu konuda bir aşama kaydedemedik. Ve bugün çok değerli meslektaşımız, çok değerli çalışma arkadaşımızı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

ODASINA KARANFİL BIRAKILDI

Aylin öğretmenin okuldaki odasına öğrencileri tarafından kırmızı karanfiller ve duygu dolu notlar bırakıldı. Öğrencileri tarafından Aylin öğretmenin odasına bırakılan notlarda “Kahkahası kendinden önce gelen kadın. Hep çok güzel güldün. Seni unutmayacağız.”, ” Güler yüzlü melek hocamız. Seni çok özleyeceğiz” şeklinde duygu dolu mesajlar yazıldı.

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