Aydın’da binlerce veli ve eğitimci diken üstünde!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olması Aydınlı veli ve eğitimcileri endişelendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Olası bir deprem riskine karşı okullarımız ne kadar güvenlidir” projesinin sonuçlarını pandemiyle birlikte değerlendiren veli ve öğretmenler, deprem uzmanlarının bölgenin üretebileceği depremin 7-7.2’ye kadar çıkabileceğini yönündeki açıklamalarını hatırlatarak “Kaygılıyız” açıklaması yaptı.

760 DEVLET OKULUNDAN 160'I ÇÜRÜK

Uzmanların okullarda yaptığı incelemede ildeki 760 devlet okulundan 160'ının depreme dayanıklı olmadığı belirlendi. Bu okulların 15'i için yıkım kararı alındı, öğrencileri ikili eğitim yapılmak üzere başka okullara yönlendirildi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala tedirginlikleri artan veli ve eğitimciler çürük okulların açıklanmasını istedi.

Eğitim İş Aydın Temsilcisi Remzi Çomakçı, “Yıkılmasına ya da güçlendirmesi kararı işin teknik boyutudur. Gereken bir an önce yapılmalıdır. Bizleri ve öğrenci velilerini rahatsız eden en önemli konu, yıkımına ya da güçlendirilmesine karar verilen bu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin nereye taşınacağıdır” endişesini dile getirdi.

8 İLÇEDE 15 OKUL YIKILACAK

Aydın Valiliği’ne iletilen rapora göre Efeler ilçesinde 5, Bozdoğan'da 3,Nazilli'de 2, Didim, Karacasu, Köşk, Kuşadası ve İncirliova'da ise 1'er okul için yıkım kararı alındı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler ile eğitimcilerin hangi okullara taşınacağı da açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde okullar için açıkladığı COVID-19 önlemlerini hatırlatan öğrenci velisi Süleyman İlter, “Mevcut öğrencileriyle COVID-19 kriterlerine göre eğitim verilemeyecek okulların mevcudu iki katına çıkarılacak. İkili eğitime geçilse bile sabah mevcut okul, öğlen sonu misafir okulun öğrencileri tam kapasite, bir sırada 3'er, 4'er kişi oturarak eğitim görecek. Çocuklarımız için endişeleniyoruz. Koşullar değişmezse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz” dedi.

DERSLİKLERDE ÖĞRENCİ SAYISI 40

Eğitim İş Aydın Temsilcisi Remzi Çomakçı, Aydın'da yıkımına karar verilen bir okulun kayıtlı 891 öğrencisinin olduğunu, taşınacağı okulun mevcut sayısının 915 olduğunu belirterek, yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekti.

Çomakçı, “En büyük olumsuzluğu, bu okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler yaşayacaklar. Üniversitede ya da lisede eğitim gören öğrencilerimiz bir şekilde sosyal mesafe kuralına uymayı davranışa dönüştürebilirler. Çünkü bilinç seviyeleri yüksektir. Fakat okul öncesi 5-6 yaşındaki çocuklar ile ilkokula devam eden oyun çağındaki çocuklar bu mesafeyi nasıl sağlayacaklar. Dersliklerdeki öğrenci sayısının da 40 ve üzeri olduğunu düşündüğümüzde sosyal mesafe nasıl sağlanacakr” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Valiliğin veli ve eğitimcilerin kaygılarını giderecek önlemleri almasını istedi.

UZMANIN 7-7.2 DEPREM BEKLENTİSİ KAYGIYI ARTIRDI

Aydın'ın etkileyecek olan, Denizli'den Yunanistan'ın Sisam adasına kadar uzanan bölgenin üretebileceği depremin 7-7.2 ye kadar çıkabileceğini hatırlatan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Burada göçüntülü bir deprem olacak. Bu bölgenin üretebileceği deprem 7-7.2 ye kadar çıkabilir. Çürük olan okullarda öğrencilere bahçede kurulacak dersliklerde eğitim verilirken, binalar zaman geçirilmeden güçlendirilmeli” diyerek güçlendirme çalışmalarının başlamamasını da “İvedilikle güçlendirme yapılmayacaksa, neden test yapmışlar” şeklinde değerlendirdi.