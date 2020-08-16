Aydın’da semaver, mangal, ateş yasağı!

Aydın valiliği son zamanlarda çıkan orman yangınlarını göz önünde bulundurarak, ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla il merkezi ve ilçelerde ‘Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonları” kurulduğunu açıkladı.

Valilikçe oluşturulan komisyon ilk kararında ormanlık alanlar içinde mangal, semaver ve ateş yakılmasını yıl sonuna, ormanlara yakın alanlarda ise Ekim ayı sonuna kadar yasakladı.

ORMANA MESAFEYİ KOMİSYON BELİRLEYECEK

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararında, ormanlara belirli mesafede ateş yakılmasına izin verilmeyeceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

* Ormanlık alanlar içinde mangal, semaver ve ateş yakmak yıl boyu yasaktır.

* İlçe sınırlarında ormanlık alanlar dışında da, ormanlık alanlara belirli mesafeye kadar ateş yakılmasına müsaade edilmeyecektir.

* Bu mesafe ilçe komisyonlarınca belirlenecektir. Özel işletmeler dahil olmak üzere ilçe komisyonları tarafından belirlenen mesafe ve sınırlar dışında, ormanlık alanlara yakın alanlarda mangal, semaver ve ateş yakmak Ekim ayı sonuna kadar yasaktır.

ANIZ YAKMAK DA YASAK

Valilik komisyon kararında anız yakmanın da yıl boyu yasaklandığına dikkat çekildi. “Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız yakmak yıl boyu yasaktır. Bağ, bahçe artığı, ot, dal gibi bitki örtüsü yakılmasına 31 Ekim tarihine kadar kesinlikle müsaade edilmeyecektir” denilerek yapılacak denetimlerde karara uymayanların ilgili mevzuat kuralları çerçevesinde cezalandırılacağı vurgulandı.