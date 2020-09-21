Aylardır yağış olmayınca baraj kurudu, binlerce balık telef oldu

Uzun süredir yağış almayan Bartın'da Gökırmak üzerine kurulu Kirazlık Köprü Barajında su seviyesi minimuma düştü.

Su seviyesinin su alma bacalarının altına düşmesi nedeniyle barajdan su geçişi de minimuma indi. Kirazlık Köprü Barajı'nın devamındaki Gökırmak'ın kuruyan bölgelerinde binlerce balık telef olurken küçük su birikintilerinde kalan balıkların kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

SU TAKVİYESİ YAPILDI

Bartın Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve Bartın İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışmalarda küçük su birikintileri içindeki balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için itfaiye ve arozözlerle göletlere su takviyesi yapılıyor.

Yapılan takviye çalışmalarına karşın su birikintilerindeki seviyenin düşmesi durumunda ise balıkların başka bir bölgeye tahliyesi için çalışma başlatılacak.

Öte yandan suyun renginin de siyaha döndüğü görülürken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numune alarak, araştırma başlattı. (İHA/DHA)

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