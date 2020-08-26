AYM’den kanser hastalarına umut olacak karar

Akciğer kanseri hastası olan 62 yaşındaki Mehmet Gürsoy'a 21 günde bir kullanması için bir ilaç verildi. Ancak kutusu 15 bin 664 lira olan bu ilaç SGK tarafından karşılanmıyordu.

İlacı almakta zorlanan ve hayati tehlikesi olan Gürsoy gerekli ilaç masrafının karşılanması için avukatları Dilşad Enhoş ve Mustafa Kemal Bilgiç aracılığıyla SGK'ya dava açtı.

Ankara 5. İş Mahkemesi'ne açılan davada ayrıca durumun aciliyeti sebebiyle ihtiyati tedbir uygulanarak dava süresince ilaç ücretinin de SGK tarafından karşılanmasını da talep etti. Ancak talepler mahkeme tarafından reddedildi.

Avukatlar bu kez istinaf yoluna başvurarak karara itiraz ettiler. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de itirazı reddetti.

KREDİ ÇEKEREK İLACINI ALDI

Bu süreç boyunca çevresinden borç alarak ya da kredi çekerek ilaçlarını almak zorunda kalan Mehmet Gürsoy toplam 147 bin 310 lira ilaç parası verdi.

İlacın faydasını görmesine rağmen maddi sebepler yüzünden bırakma durumuna gelen Gürsoy'un avukatları son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi'ne verilen dilekçede hastanın ilaca ulaşamaması halinde geri dönülemez ciddi sıkıntılar oluşabileceği belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ SON KARARI VERDİ

Anayasa Mahkemesi'nden gelen karar ise başta Mehmet Gürsoy olmak üzere tüm kanser hastalarına umut oldu. Mahkeme durumun ciddiyeti ve hayati öneme sahip olmasını dikkate alarak başvuruyu öncelikli olarak değerlendirmeye alarak 24 saat içinde kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi kararında ilacın alternatifinin bulunmadığı ve Gürsoy'un ilacı kullanmasından sağlığının iyiye gittiğini belirterek şunlar ifade edildi:

*Bahse konu ilacın başvurucunun hastalığının tedavisindeki önemi ve aciliyeti gözetildiğinde, telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi için başvurucunun ilaç tedavisine devam etmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

*Bu nedenle, başvurucunun maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu anlaşılmakla, oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda derhal gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi gerekir.

*Başvurucunun tedavisine yönelik ilaç bedelinin tedavi süresi boyunca ödenmesinin derhal sağlanmasına.

Karar sayesinde Mehmet Gürsoy tedavisi devam ettiği sürece 21 günde bir 15 bin 664 lira ödemesi gereken ilaca ücretsiz ulaşabilecek.