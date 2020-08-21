Aynı makyaj malzemesini kullananlar corona olmuştu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Corona Virüsü Kriz Masası Hekimi olarak görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faik Ayık, katıldığı bir televizyon programında şaşkınlık yaratan bir açıklama yaptı. Kentte corona virüsü vakalarının nasıl yayıldığı konusunda bilgi veren Ayık, bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 30-35 kişiye virüs bulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ordu’daki bulaş ve karantinanın kaldırılması bilgi notu konulu bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında “Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikâyesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor” dedi.

Bakan Koca’nın paylaştığı notta şu ifadeler yer aldı:

* Sayın bakanım, Ordu’daki olayda bulaş ve karantina süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.

* İki aile düğün için İstanbul’dan birlikte hareket etmiş.

* Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş.

* Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış.

* İki gün süren, kurallara uyulmayan yemekli oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir.

* Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir.

* Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır.

* Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32’ye ulaşmıştır.

* Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıştır.