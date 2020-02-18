Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia!

AKP’den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan Babacan, Kasım ayında yaptığı açıklamada, yeni partinin merkez tüzel kişiliğini 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini, teşkilatlanma aşamasının bunun ardından geleceğini söylemişti.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynaktan biri, “Planlanan takvim biraz sarktı ama sorun olduğundan değil, herşey fazla detaylı ele alındığından. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Artık lansman hazırlıklarına başlandı. Kurucular kurulu hemen hemen hazır. Son rötuşlar kaldı” dedi.

Babacan’ın genel başkan olacağını kaydeden diğer kaynak ise, “Günler içinde parti kuruluşuna dair dilekçe İçişleri Başkanlığı’na verilir. En fazla Mart ayının başı olur” dedi. Aynı kaynak, AKP’den istifa eden bazı isimlerin partide olacağını ancak birçok yeni yüzün siyasete katılacağını belirtti.

Öte yandan Karar Gazetesi’ne söyleşi veren 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Babacan’ı desteklediğini belirtti.(REUTERS)