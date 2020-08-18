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Babasını coronadan kaybeden doktorun maske isyanı

Doktor Halit Yücel, sosyal medya hesabından babasının corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurup, maske takmayanlara sitemde bulundu. Yücel, "Gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce" dedi.

08:21 -
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Babasını coronadan kaybeden doktorun maske isyanı

Son iki ay corona virüsü polikliniğinde çalıştığını ve kendisi ile ailesindeki herkesin testinin pozitif çıktığını 4 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyuran yeni mezun doktor Halit Yücel babasının Yoğun Bakım Ünitesi’nde, kendisinin ve diğer aile üyelerinin ise serviste tedaviye alındığını belirtip, maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yücel’in bu paylaşımını sosyal medya hesabından “Yaşayandan Uyarılar” başlığı ile paylaştı.

6 Ağustos’ta ise Bakan Koca’yı etiketlediği paylaşım ile babası için immun plazma aradığını belirtip, yardım isteyen Yücel’in bugün yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

“BABAMI KENDİ ELLERİMLE TOPRAĞA VERDİM”

Corona virüsü nedeniyle babasını kaybettiğini duyuran Yücel, şu ifadeleri kullandı:

* Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz.

* Gece- gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce.

* Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce. (DHA)

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Son güncelleme: 08:23 18.08.2020
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