Son dakika… Bahçeli’den çarpıcı açıklama: Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına paylaştığı mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Yalçın’nın paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, “Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır” mesajı oldu.

“SÜREKLİ YOKUŞLARDA SINANDIK”

İşte Semih Yalçın’ın paylaştığı o 10 maddelik açıklama:

* Lider Devlet Bahçeli: …Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal' için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.

* Milliyetçiliğin yaşaması, Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

“ÜZERİMİZE KİN KUSTULAR”

* Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.

* Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır.

* Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.

“DAVA ARKADAŞLARIMA KATİL, MAFYA DİYENLER…”

* Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.

* Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.

* Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız.

“TEK BAŞINA İKTİDAR ARTIK ZORUNLULUKTUR”

* Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

* Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların, mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız, üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız.