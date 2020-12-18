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Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhur İttifakı’ yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhur İttifakı'nı bozmak istiyor" iddiasına yanıt verdi. Bahçeli, "İttifak devam edecek" ifadesini kullandı.

Güncellenme: 18:04, 18/12/2020
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Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhur İttifakı’ yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini değerlendiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak” dedi.

Açıklamasının devamında Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun birçok ortaya koyduğu gündem var. Gündem olsun da ne olursa olsun ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin çağrısının ardından AKP’nin içinden birçok isim farklı tepkiler vermişti. Bahçeli’nin çağrısına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Bahçeli Cumhur İttifakı’nı bozmak istiyor” demişti.

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CHP Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu MHP
Yayınlanma Tarihi:17:59,