Bakan Koca’dan corona aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.

* TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor.

* Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.

50 MİLYON DOZ AŞI ÇİN’DEN GELECEK

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca, “Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Dünyada tüm aşı platformlarında aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz” ifadesini kullanmıştı.

Bakan Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin ise, “Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı” demişti.

Bakan Koca, toplantı sonrası corona aşısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

*Aşı adaylarımızdan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlamıştır. TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi.

* İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. Bakanlığımıza başvurarak Aşı Çalışmaları Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilen 15 aşı daha desteklenmeye devam edilmektedir.

* Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa, sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulumuzun belirleyeceği algoritma ile risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.

İlginizi Çekebilir Corona virüs aşısında son durum: Corona aşısı ücretli mi olacak?