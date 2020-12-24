Bakan Soylu: ‘Çıplak arama’ iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da “İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu’nun başladığını açıkladı.

“DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR”

Bakan Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna yönelik verdiği hak ihlali kararını, “Demirtaş teröristtir. AİHM’in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur” diyerek yorumladı.

“ÇIPLAK ARAMA” İDDİASI

Uşak’ta cezaevinde çıplak arama iddialarını değerlendiren Soylu, ”Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur. TBMM’yi Pensilvanya’nın uşağı haline getirmek ahlaksızlıktır. İftirayı Meclis’e taşımak acizlik” ifadesini kullandı.