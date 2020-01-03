Bakandan çok ilginç ‘Kanal İstanbul’ izahı: Yeğenim söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ne pahasına olursun olsun yapacağız’ dediği Kanal İstanbul’un ne kadar gerekli olduğu üzerine bugüne kadar pek çok gerekçe gösterildi. Bu gerekçelerin bazıları kanalın stratejik konumuyla, bazıları ekonomiye katkısıyla, bazıları bilimle izah edildi. Ancak bugün öyle bir isimden öyle bir izah geldi ki dinleyenler kulaklarına inanamadı.

Kanal İstanbul’un neden gerekli olduğunu izah etmek için katıldığı bir televizyon programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın gerekçelerinden biri de İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yoğunluydu.

Bakan Turhan’ın bu tezinin dayanağı ise bir hayli ilginçti. Boğaz trafiğinin yoğunluğundan söz eden Turan, “Yeğenim söyledi; ‘geçen yıl Üsküdar’dan Beşiktaş’a 15 dakikada geçiyorduk bu sene yarım saati buluyor’ dedi. Çok yoğun deniz trafiği var. Kocaman gemi, denize girdiği zaman onun geçişini beklemek durumunda kalıyorsunuz” dedi.

Bakanın bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.