Baldızını öldürmeden önce ‘Cehenneme girer miyim?’ diye sormuş

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında şiddet, hakaret ve ölümle tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. Mahkeme, Karakaş hakkında iki ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj’ı yanına çağırdı.

ELİNDE BIÇAKLA BALKONDAN EVE GİRDİ

Ercan Karakaş’ın annesi, geçen yıl 28 Eylül günü Siham Karakaş’ın evine giderek, torununu alıp, evden ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21.30 sıralarında konuşmak için eşinin kaldığı daireye gitti.

Ercan Karakaş, eşi kapıyı açmayınca, elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Kocasını elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuyla kardeşi Rajae Ait Lhaj’a kaçmasını söyledi.

BOĞAZINI KESİP, 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada Ercan Karakaş, baldızına saldırdı. Korkan kadın, yalın ayak evden çıkarak, kaçmaya başladı. Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı.

Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Lhaj’ın cansız bedeni, işlemlerin ardından ülkesine gönderildi.

YÜZEREK İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Katil zanlısı Ercan Karakaş ise intihar etmek için Konyaaltı sahiline gitti. Denize giren Karakaş, yaklaşık 12 saat yüzdükten sonra yorgun düştü. Cankurtaranın 30 metre açıkta görüp kıyıya çıkardığı Karakaş, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Karakaş, tedavisinin ardından hastane polisince gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAN DONDURAN SORULAR

‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, cinayetin nasıl işlendiği ayrıntılarıyla anlatıldı.

Karakaş’ın, eşi ile yaşadığı geçimsizlikten baldızını sorumlu tuttuğu belirtilen iddianamede, mesai arkadaşına, “Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var. Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezam hafifler mi?” sorularını yönelttiği vurgulandı.

“KARDEŞİMİ NİKAHINA ALMAK İSTİYORDU”

Siham Karakaş ise hamile olduğu için Fas’tan yanına yardım amaçlı gelen kız kardeşine, eşinin göz koyduğunu belirterek, “Kız kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Ancak kardeşim bunu kabul etmiyordu. Olay günü de Ercan Karakaş’ı elinde bıçakla evin içinde görünce kardeşime kaçmasını söyledim” dedi. (DHA)