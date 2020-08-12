Balıkesir’de sünnet eğlencesinde pes dedirten görüntüler

Son zamanlarda artış gösteren corona virüsü vakalarına karşı ülke çapında önlemler günden güne artarken, Balıkesir Edremit ilçesindeki sokak eğlencesinde tepki çeken görüntüler oluştu.

NE SOSYAL MESAFE NE DE MASKE KURALINA UYULDU

Altınkum Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yapılan sokaktaki sünnet eğlencesi tedbirsizliğin boyutunu gözler önüne koydu.

Bir vatandaş tarafından Sözcü Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırılan görüntülerde ne sosyal mesafeye ne de maske kuralına uyuldu.

Corona virüsü salgınına karşı hiçbir tedbirin alınmadığı eğlencede davetliler, bir birine yakın şekilde müzik eşliğinde oynadı, davetlilerin çoğunun ise maske takmadığı görüldü.

“POLİS UYARDI GİTTİ”

Videoyu çeken vatandaş ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Sürekli düğün ve eğlence oluyor. Çoğu maskesizdi ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyordu. Virüsün yayılması için uygun bir ortam vardı. Polisi aradık ancak onlar da uyarı yaptıktan sonra gitti. Eğlence kaldığı yerden devam etti” dedi.