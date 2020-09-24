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Balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı 

İstanbul Avcılar'da yaşayan Ali U. oturduğu dairenin balkonundan dengesini kaybederek bahçedeki demir korkulukların üzerine düştü. Vücuduna saplanan demirlerle hastaneye kaldırılan Ali U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

08:52 -
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Korkunç olay Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali U. üçüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek bahçe duvarının korkuluklarına düştü.

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Ali U.’nun vücuduna saplanan demirleri görünce itfaiyeden yardım istedi.

DEMİR PARÇALARIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından korkulukların kesilmesinin ardından vücuduna saplanan demirlerle hastaneye kaldırılan Ali U.’nun hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme: 08:54 24.09.2020
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