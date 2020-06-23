AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden “Savunma Yürüyor” sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanları ve avukatlar, Ankara'ya sokulmadı.

Eskişehir Yolu üzerinde durdurulan baro başkanlarına, polis “Valilik izni yok” dedi. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında arbede yaşandı.

‘SAVUNMA’YA POLİS YUMRUĞU

Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, polisin yumruk darbesiyle yere yığıldı. Diğer baro başkanları polis kendilerine Başkent'e giriş izini verilinceye kadar oturma eylemi başlattı. Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, “Baroların temsilcisi avukatlar Anayasal haklarına rağmen Ankara'ya alınmadılar. Anıtkabir'e giderek, Atamıza ülkemizde yaşananları anlatacağız” açıklamasını yaptı.

SAĞKAN: TARİHİ BİR GÜNDÜR

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “Barolar bundan böyle eylemlilik sürecine geçti. Biz yüreğimizin götürdüğü yere doğru yürüyoruz. Bizim yüreğimizin götürdüğü yer hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve savunmanın güvenliğidir” derken, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan şunları söyledi:

* Valiliğe yazılı bilgi verdik, ret cevabı gelmedi. Gelemez çünkü Anayasa'ya aykırıdır. Bu tutum hukuk devleti olmadığımızın en açık göstergesidir. Bugün, baro başkanlarının Ankara'ya sokulmadığı tarihi bir gündür.

BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇTI

Ankara'da yaşananlar büyük tepkiye yol açtı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Vatandaşın savunma hakkına göz diken bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk, huzur ve refah olur mu? Baro başkanları yürüyüş yaptılar ancak polis barikatlarıyla durduruldular. Bu demokrasi tarihin de hem de yargı tarihinde kapkara bir gündür.

CHP'li Muharrem İnce: Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara'ya hukuk için yürüyen baro başkanları, avukatlar alınmıyor. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Barolar susarsa halk nefessiz kalır. Susturulmak istenen, itelenen, darp edilen barolar değil, halkın ta kendisidir. Savunma susmadı susmayacak! #SavunmaDurdurulamaz.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Hukuku öldürdüler, avukatları dövdüler. #SavunmaDurdurulamaz.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüği ilkeleri için ‘demokratik ve siyaset dışı’ bu eylemi sonuna kadar destekliyorum. #SavunmaDurdurulamaz.

BUGÜN DE SÜRECEK

İstanbul Barosu, Ankara'ya yürüyüşü engellenen baro başkanları ve avukatlara destek amacıyla Baro'nun İstiklal Caddesi'ndeki binasının önünde toplandı. Avukatlar, baro başkanlarının engellenmesini sloganlarla protesto etti. Avukatlar bugün de hem adliye binalarında hem de bulundukları illerin baro merkezlerinde protestolara devam kararı aldı. Baro başkanlarının da bekleyişi sürüyor. Avukatların belirlenen noktaların dışına çıkmasına izin verilmiyor.

CİNDORUK: AİHM’E AYKIRI

TBMM eski Başkanı ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk, Ankara'ya yürüyen baro başkanlarına yönelik polis müdahalesini “Bu manzaradan iktidar sorumludur” diye değerlendirdi.

Halk TV'ye konuşan Cindoruk, şunları kaydetti:

* Avukat aynı zamanda kimsesizin de yardımcısıdır. Parasızın da yardımcısıdır. Niye dövüyorsunuz avukatları? Polisler bir suç işlese avukata ihtiyaçları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bu manzaradan iktidar sorumludur. Bu görüntüler AİHM'e aykırı.

DEMİREL’İN MEŞHUR SÖZÜ

Baroların yürüyüşünün polis tarafından engellenmesi, 52 yıl önce dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in meşhur sözünü gündeme getirdi. 1968'de Adalet Partisi'nin İl Kongresi'nde bir delegenin, gençlik yürüyüşlerinin engellenmesi talebine Demirel şu karşılığı verdi:

* Ne diye rahatsızlık duyuyorsun? Anayasa ne diyor? ‘Herkes gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir' diyor. Protesto, miting, gösteri… Yürüyüş… Bunlar demokrasinin olmazsa olmazları. Yürümek isteyen varsın yürüsün… Tabanı kuvvetli olan, tabanı yanana kadar yürüsün. Yollar yürümekle aşınmaz.

PAYLAŞMA UYARISI



Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ise avukatların Ankara'ya sokulmadığı saatlerde bazı baro başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Feyzioğlu, Anıtkabir ziyareti fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Feyzioğlu ile Anıtkabir’e çıkan avukatlar polis müdahalesini öğrenince baro başkanlarının yanına geldi.

Anıtkabir’e çıkan Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, yürüyen başkanlarla buluşmak üzere Anıtkabir’de olduklarını belirtti. Müdahaleyi duyunca baro başkanlarının yanına dönen Demir “ayrışma ya da ikinci bir program söz konusu değil, Hatta onu (Feyzioğlu) da şahsım adına Sivas Barosu olarak herhangi bir paylaşımda bulunmaması yönünde uyardım ama kendi takdiridir paylaşmış” dedi.

FEYZİOĞLU: TEMEL HAK



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden Feyzioğlu, “Silahsız, saldırısız, şiddetsiz yürüyüş yapmak temel haktır. Adalet ve İçişleri Bakanlarımızla, Ankara Valimizle, Emniyet Genel Müdürümüzle görüşüyorum” dedi.

BAKAN GÜL’DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolar ve avukatları ayağa kaldıran yasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Gül, “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok. Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz” dedi.