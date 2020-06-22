Başkan Soyer’den o iddialara çok sert tepki!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, bir turizm toplantısında Osmanlı dönemindeki “İzmir Bayrağı”nın tarihi ve turistik anlamı ve “İZCOİN” hakkında yaptığı açıklamalar, iktidar kanadında gündem oldu.

ÇELİK: SOYER ZEHİRLİ GÜNDEMLERİN İÇİNE ÇEKİYOR

Bazı basın-yayın kuruluşlarında, Soyer'in ayrı bir İzmir Bayrağı ve İzmir Parası istediği yönünde iddialarda bulunuldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Soyer'e tepki göstererek, şunları söyledi;

*Hükümetimiz güzel İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yapmıştır.

*İzmir Bayrağı ve İzmir Parası diyen belediye başkanı, bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmirimizi sürekli zararlı gün demlerin içine çekiyor.

*Hizmet üretemeyen bu zihniyetin toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote etikleri bilinen bir gerçektir.

SOYER İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Soyer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan bir açıklama yaptı. Soyer, yazılı açıklamasında, montaj hileleriyle sözlerinin cımbızlandığını ve hakkında iftira kampanyası başlatıldığını belirtti. Soyer, şu açıklamayı yaptı;

“BU OLAY BARDAĞI TAŞIRDI”

*Geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına yapmış olduğum çalışmalar ve projeleri anlattığım konuşmanın sadece küçük bir bölümünü alıntılayarak tarafıma yöneltilen saldırılar her türlü ahlaki anlayışın dışında, akıl ve vicdan sınırlarını da zorlayan bir boyuta ulaşmıştır.

*Sadece kente ve kentliye hizmet kaygısıyla hareket eden bir yerel yönetici olarak bugüne dek kısır tartışmaların içine girmemeye özen gösterdim ve bel altından vurmaya yönelik birçok eleştiriyi bile yanıtlama gereksinimi duymadım.

*Ancak yaşanan bu son olay bardağı taşırmış, sadece beni değil temsil etmekten onur duyduğum İzmirlileri de töhmet altında bırakacak bir noktaya ulaşmıştır

“T.C'Yİ SİLENLER VATAN SEVGİMİZİ SORGULAYAMAZ”

*Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışıyoruz.

*Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir. Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez.

*Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır. Yönettikleri belediyelerin tabelalarından bizim gururla taşıdığımız “TC” ibaresini silme gafletini gösteren ve geçmişte paralel devlet organizasyonu için hatıra para bastıranlar, bizim vatan ve millet sevgimizi asla sorgulayamaz.

“SÖZ KONUSU BAYRAK OSMANLI'DA KULLANILMIŞTIR”

*Montajlanarak çeşitli mecralara servis edilen konuşmamın içinde iki ana başlık bulunmaktadır. Öncelikle İzmir bayrağı diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir.

*Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı, belediyemizle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir.

“BİZ PUAN UYGULAMASINI KONYA BELEDİYESİ DE YAPTI”

*İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir.

*“Biz Puan” sistemi, Şubat 2020’den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirliler'e hizmet vermeye devam edecektir. Nitekim iktidar partisine mensup Konya Büyükşehir Belediyesi de benzer sistemi kullanacağını geçen Ocak ayında açıklamıştır.

“MONTAJ SİYASETİNE PRİM VERMEYECEĞİZ”

*Yapılan montaj hilesi gösteriyor ki, İzmir’deki ittifakımızın başarısı arttıkça, İzmirliler'in yaşam kalitesi yükseldikçe saldırılar da büyüyor. İzmir birlik ve bütünlüğüne düşkün, milli değerlerimizin büyük bir coşku ve sevgiyle yaşatıldığı bir şehirdir.

*Bu duruşumuz, montajcılık gibi gayrı ahlaki ve toplumumuzda hiçbir karşılığı olmayan karalamalarla gölgelenemez, siyasete malzeme edilemez. Bu yapılan, İzmir’de hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden özen ve sabırla inşa ettiğimiz, icraat ve kalkınma odaklı kent koalisyonumuza yönelik açık bir saldırıdır.

*Suni gündemlerle ne benim ne de İzmirliler'in kaybedecek vakti ve enerjisi yok. Bu tip paçadan çeken, montaj siyasetine prim vermeyeceğiz.

BİZPUAN NEDİR?

İzmir'in en büyük sanal meydanı olan Bizİzmir platformu adı altında yer alan BizPuan uygulaması, kent aidiyeti ve birlikte yaşam bilincini arttırmak, sosyal dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş dijital bir imece uygulamasıdır. BizPuan, vatandaşlarımızın emeğini ve zamanını ayırarak sosyal projelerde gönüllü olarak yer almasını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir hizmet takas sistemidir.

BİZPUAN NASIL KAZANILIR?

BizPuan; İzmir'deki tarımsal ürünlerinin toplanması, huzurevi ziyaretleri, Havagazı Gençlik Merkezi gönüllülük çalışmaları gibi çeşitli gönüllülük faaliyetlerine katılarak kazanılır.

NASIL HARCANIR?

Kazanılan BizPuanlar, iki türlü kullanılabilir. BizPuanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde bilet alma,belediyenin çeşitli kurslarına ücretsiz katılım gibi kişisel amaçlı kullanılabildiği gibi sokak hayvanlarına mama bağışı, fidan bağışı veya ihtiyaç sahiplerine yönelik dayanışma gibi toplumsal fayda amaçlı da kullanılabilir.