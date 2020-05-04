Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Genellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bu kez bayramda ne olacağı merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar memleketlerine gitme planları yapmaya başlasa da salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gelebilir. Bu konu hakkındaki açıklamalar Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek. Kabine Toplantısı’nda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4'er günlük sokağa çıkma yasağı ihtimalinin de ele alınacağı belirtiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Ramazan Bayramı’nda şehirler arası yolculuk yine yasak olacak. Ancak 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belli değil. Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Resmi kararlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.