Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bekçiler kimlik sormaya başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonunda "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu" teklifinin kabul edilmesinin ardından Kırıkkale'de görev yapan gece bekçileri kimlik sorgulamaya başladı.

22:53 -
Haberler Gündem
Bekçiler kimlik sormaya başladı

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Bu kapsamda Kırıkkale’de görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, kentin huzur ve güvenliğini sağlayan genel kolluk kuvvetlerine destek olmak amacıyla şüpheli gördükleri vatandaşların kimliği üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmaya başladı.

İHA

TBMM’de çıkan kanunun ile birlikte artık çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorabiliyor. Şüpheli gördüğü araçları durdurabilecek, silah kullanabilecek, şiddet mağduru ya da tacize mağdur kalmış kadın, çocuk, yaşlı gibi kişileri koruyarak emniyet güçlerine teslim edecek, genel kolluk kuvvetlerine de yardım edecek. (İHA)

İLGİLİ HABERCHP'den endişe veren rapor: Bekçiler ahlak polisi olacakCHP'den endişe veren rapor: Bekçiler ahlak polisi olacak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more