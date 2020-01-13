Belediye başkanı isyan etmişti! 4 bin limon ağacı kesildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki orman arazilerine geçmiş yıllarda limon ağaçları dikildiği tespit edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, işgal edilen alanlar için mahkemeye başvurdu. Ekipler, mahkemesi sonuçlanan alanlar için limon bahçesine dönüştürülen yerlerde kesim yaptı. Yaklaşık yüz dönüm alandaki limon ağaçları ekipler tarafından kesildi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, mahkemesi sonuçlanan alanlar için uygulamanın devam edeceğini, kesilen limonların yerine orman ağaçlarının dikiminin yapılacağını açıkladı.

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BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mersin’de aralık ayında 72 dönüm ormanlık alandaki her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağacı kesilmişti. Kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiği ortaya çıkmıştı. Daha önce de böyle bir olayın yaşandığını vurgulayan CHP’li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Deniz ve vadi manzarasıyla ormanlar katlediliyor ve tüm tepkilere rağmen limon bahçesi yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı. İHA