Belediyedeki yolsuzluk soruşturması büyüyor! Üç kişi daha…

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, kurumun muhasebe biriminde görevli Reşat Ergin‘in kasadaki 1 milyon 428 bin lirayı zimmetine geçirip kaçmasının ardından suç duyurusunda bulundu.

Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, Ergin'in paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile firari Reşat Elgin gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Kaş ve Ergin, ‘zimmet ve resmi belgede sahtecilik'ten tutuklandı. Paraların aktarıldığı öne sürülen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Reşat Ergin, polise verdiği ifadede; soruşturma konusu 32 işlemin Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç‘in talimatıyla yapıldığını iddia etti. İddialar üzerine Güleç ve iki kişi daha gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Güleç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜLEÇ’İN SEKRETERİ VE ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güleç’in şoförü Buğra Ergün, sekreteri Bahar Taşkömür ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma çalışanı Orhan G., adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI SALMAN’DAN AÇIKLAMA

Adli sürecin devam ettiğini belirten Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, şunları söyledi:

* Yalova Belediyesi’nde görev yapan insanların zan altında bırakılması beni bu açıklamayı yapmaya zorunlu bırakmıştır. Burada yapılan yolsuzluk öyle anıldığı gibi 22 milyonluk bir rakam olması mümkün değildir.

* 2001 yılından beri görev yapan, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan ‘harcama yetkilisi’ bir personel, Sayıştay’ın uzman denetçilerinin dahi tespit edemeyeceği bir profesyonellikle; Nisan 2018’den Ocak 2020’ye kadan belediyemizi 1 milyon 428 bin lira dolandırmıştır.

* Bilgi bana verildiği anda hemen gerekli talimat arkadaşlara verilmiştir. İdari soruşturma, belediye içerisinde başlatılmıştır. Muhakkik atanmış ve ardından hemen gerek Emniyet Müdürlüğüne gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

* Bu konunun siyasi malzeme yapılmasını mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ne mal edilmesi son derece manidardır. 2014 yılından beri bir lirasını dahi hesap ederek kuruşu kuruşuna Yalova’nın parasını, Yalovalının parasını kolladık, kollamaya da devam edeceğiz.