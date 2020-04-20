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Belediyeden coronadan ölen Amerikalı için ‘İyi bilmezdik’ mesajı!

Muğla’nın Datça ilçesindeki tarihi Knidos harabelerinde 1970'li yıllarda kazı çalışmaları yapan Amerikalı tarihçi ve arkeolog corona virüsünden yaşamını yitirdi. Datça Belediyesi Twitter hesabından “İyi bilmezdik” mesajı yayınlayarak ölüm olayını duyurdu. Gelen eleştirilen üzerine Datça Belediyesi ikinci bir paylaşım yaparak "İyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" mesajını paylaştı.

Yaşar ANTER
00:17 -
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Belediyeden coronadan ölen Amerikalı için ‘İyi bilmezdik’ mesajı!

Muğla'nın Datça ilçesi belediyesi sosyal medya hesabından, 3 bin yıllık antik Knidos kenti harabelerinde 1971-1977 yılları arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love'ın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

KNİDOS' U SOYMUŞTU

Knidos'taki birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos’u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona’dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.

“AFFINIZI İSTİRHAM EDİYORUZ”

Belediye daha sonra “İyi bilmezdik” cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz” mesajını paylaştı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York'ta yaşıyordu.

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