CHP’ye yasak, Diyanet’e serbest!

Salgın yüzünden zor günler geçiren vatandaşa yardım için bağış kampanyası başlatan CHP'li belediyelere soruşturma açılırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün düzenlediği basın toplantısında Diyanet Vakfı'na bağış istedi.

Ali Erbaş, 35 ülkede Ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 bayramlık kıyafet dağıtacaklarını dile getirdi. Erbaş, “Vatandaşlarımız Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlarını online olarak yapabilirler” dedi.

BAŞKANLIĞIN DEĞİL VAKFIN HESABINA

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, yapacağı yardımlara vatandaşların da destek olabileceklerini ifade eden Ali Erbaş, şöyle konuştu:

* Vatandaşlarımız; Ramazan ayı boyunca zekât, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak yapabilirler.

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BİR SMS BEDELİ 27 TL

* Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubelerimiz aracılığıyla doğrudan bağış yapabilirler. Tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı hesaplar aracılığıyla da yapabilirler.

* Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir.

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145 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Bütçeden aldığı milyarlarca liralık pay, sahip olduğu binlerce taşınmaz, 100 bini aşan istihdamı ve yönettiği vakıflar ile adeta devasa bir holdingi andıran Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki en büyük yapılardan biri Türkiye Diyanet Vakfı.

Türkiye’de 1000 şubesi bulunan vakıf, dünyanın 145 ülkesinde de eğitim, kültür ve yardım faaliyetleri yürütüyor. 2005 yılında AKP iktidarında yapılan bir düzenleme ile vakıf “izin almadan yardım toplayan kuruluşlar” arasına alındı.