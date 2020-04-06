Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekat?

Üç aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen Berat Kandili bu yıl 7 Nisan Salı gününe denk geliyor. Berat Kandili’nde ise namaz kılarak ibadet etmek isteyenler Berat Kandili namazı kılınışını araştırıyor. Peki Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekattır?



BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

“Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle”

NAMAZIN KILINIŞI

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

– 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

– Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

– İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

– Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

– Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

– Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.