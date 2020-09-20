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Bilimin Eğlenceli Dünyası ABB TV’de

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilimi parklardan sonra şimdi de dijital ortama taşındı. Türkiye’nin ilk bilim merkezi olma özelliğine sahip Feza Gürsey Bilim Merkezi pandemi nedeniyle bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlayacak. Bilimin Eğlenceli Dünyası isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Programlar, ABB TV’den canlı yayınlanacak.

Deniz AYHAN
11:55 -
Haberler Gündem
Bilimin Eğlenceli Dünyası ABB TV’de

ANFA bünyesinde Altınpark'ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi corona virüsü sebebiyle çocuklara hitap eden, basit ve eğlenceli içerikleri YouTube kanalından ve ABB TV'den yayınlamaya başladı. Yaz boyunca Ankara'nın parklarında Bilim Her Yerde etkinliğini gerçekleştiren Bilim Merkezi, örgün eğitimden uzak kalan çocukların evde geçirdikleri süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları olayları bilimin ışığında anlatan, bilim ile teknolojik gelişmelere dair rutin haberleri aktaran ve daha birçok konuda içerik hazırlığına başlayan Feza Gürsey Bilim Merkezi; ekran başında eğitime alışmaya çalışan çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Bilim Merkezi, EBA TV de verilen eğitimlere paralel olarak gitmeye ve verilen eğitimleri deneyler ile atölye çalışmalarıyla desteklemeye özen gösterecek. Bilimin Eğlenceli Dünyası isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak.

Ankara Bilim canlı Corona EBA Sözcü Türkiye YouTube
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