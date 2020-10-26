Binali Yıldırım’dan İmamoğlu’na geçmiş olsun telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 günü saat 22.00 sıralarında üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurdu.

İmamoğlu'na hemen Covid 19 testi yapıldı. 24 Ekim günü de test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu'nun hastanede tedavisine başlandı.

Çok sayıda siyasi İmamoğlu'nu telefonla arayarak ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isimden İmamoğlu'na geçmiş olsun dilekleri geldi.

İMAMOĞLU DA ARAMIŞTI

İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan isimler arasında geçtiğimiz ay aynı hastalığa yakalanan yerel seçimlerdeki rakibi son başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu öğrenildi.

Binali Yıldırım 3 Eylül'de eşi ile birlikte test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu. İmamoğlu da o günlerde yaptığı açıklamada Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktararak “Hem ben, hem eşim; hem kendilerine hem hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da, ‘İnşallah bu süreçten en kısa şekilde hepimiz kurtuluruz’ diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya, insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin; sesi çok iyi geliyordu” demişti.

Binali Yıldırım 19 Eylül'de de Covid 19 testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.