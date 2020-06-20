Bisiklete binenlere maske takmak zorunlu mu?

Corona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda kentte maske takma zorunluluğu getirildi. Milyonlarca bisiklet sürücüsü bu kuralın pedallarken geçerli olup olmadığını merak ediyordu.

Çünkü, maske takıldığında ortaya çıkan terleme ve nefes alma güçlüğü nedeniyle bisiklet kullanmak zorlaşıyordu. Sözcü, “Bisiklete binerken maske takmayanlara ceza kesilecek mi” sorusuna İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha'ya sordu.

MASKESİZ BİSİKLETLİLERE CEZA KESİLECEK Mİ?

Hıfzıssıhha Meclisi'nden gelen cevapta alınan kararın yayalar için geçerli olduğu belirtilerek, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek maskesiz bisiklete binen vatandaşlara ceza kesilmeyeceği ifade edildi.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 17 Haziran 2020 tarihinde aldığı kararla kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasını zorunlu hale getirmişti.

Maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, 900 TL idari para cezası kesilmesi yönünde takdir tavsiye kararı alınmıştı.

MASKE YASAĞI OLAN İLLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve Türkiye'de salgın riski olan coronavirüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle Hıfzıssıhha kurulları tarafından;

Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova ve Zonguldak'ta kent sınırları içindeki sokak ve caddelerde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmişti.