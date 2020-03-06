Bisiklet hırsızlığı kamerada

Kadıköy’de iki ay içerisinde 9 adet bisikletin çalınması üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan timler, şüphelilerin girdikleri bahçe ve apartmanlardaki bisikletleri çaldıkları tespit etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların apartmanlardan çaldıkları bisikletlere binerek uzaklaştıkları görülüyor.

YAKALANDILAR

Sürdürülen takipler sonucu Furkan A. (25) ve Muzaffer K. (18) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında Furkan A.’nın üzerinden bir adet tornavida, Muzaffer K.’nın üzerinden bir adet yan keski ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Furkan A.’nın uyuşturucu kullanmaktan ve bisiklet hırsızlığı suçlarından, Muzaffer K.’nın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu ortaya çıktı.

BİSİKLETLERİ SATIN ALAN KİŞİ DE YAKALANDI

Sorguya alınan şüpheliler çaldıkları bisikletleri Erol T., (39) isimli kişiye sattıklarını söyledi. Bunun üzerine Erol T., de gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise bir bisiklet ele geçirdi. Emniyete götürülerek sorguya alınan Erol T.’nin de daha önceden suç eşyası satın almak ve bisiklet hırsızlığı suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

İKİ TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol T. serbest bırakılırken, Furkan A., ve Muzaffer K., tutuklandı.

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