‘Bizden yardım alan okul yönetimlerine soruşturma açılıyor’

Eczacı Ali Orkun Ercengiz, 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde Burdur Belediye Başkanı seçildi. AKP'nin tüm çabalarına rağmen, Orkun 31 Mart 2019 seçiminde de yine başkan oldu. Bürokrasinin onu yalnız bıraktığı, çalışmalarının engellenmek istendiği de biliniyor. Ercengiz, iktidar ayrımcılığını şu örnekle açıkladı:

“Belediye olarak okullarımıza yardımda bulunuyoruz. Bazen okul yöneticilerinin bizim yerine getireceğimiz istekleri de oluyor. Bunları yaparken hatıra olarak okul yöneticileriyle belediye görevlilerimiz hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor. Benim de gittiğim okullarda, okul yöneticileri, ‘Fotoğraf çektirdiğimiz görülürse hakkımda bir bahane bulup soruşturma açarlar' diyor. Ne acı bir durum. Belediyenin yaptığı hizmetlerle ilgili okul yöneticilerinden AKP il ve ilçe yöneticilerine teşekkür etmeleri isteniyor. Son dönemde de belediyeden yardım isteyenler hakkında başka bir gerekçe bulup soruşturma açılıyor.”

CHP'li Başkan Ercengiz yaşadıkları diğer bir üzücü olayı ise şöyle anlattı:

“Belediye, kullanım ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağını alıp kentin bir meydanına koydu. Yapılan düzenleme sonucu meydana 2001 yılında şehit olan savaş pilotu Ayfer Gök'ün adı verildi. Açılış törenine ilin tüm yetkilileri davetli olmasına rağmen, vali de dahil kimse katılmadı. Sadece garnizon komutanı törende bulundu. İnanın bu duruma çok üzüldüm. Şehit savaş pilotumuzun adının verildiği törene yetkililerin gelmemesi beni yürekten yaraladı.”