Bodrum’da ehliyetsiz çocuğun yaptığı kaza faciaya neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki O.U.'nun ailesinin haberi olmadan kullandığı otomobile yanına arkadaşları 15 yaşındaki İlkim İzci ve 16 yaşındaki Burçak Çobanoğlu’nu da alarak Bodrum'dan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı.

Gökçebel Mevkii'ne gelindiğinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden O.U. önce orta refüje çarptı ardından otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Otomobilin takla attığı sırada açılan kapılarından yola fırlayan ve yaklaşık 30 metre ileriye düşen Çobanoğlu ile İzci ağır yaralandı.

CADDEDE CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın hemen ardından vatandaşların yardıma koştuğu çocuklar için ambulanslar seferber oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen İzci yaşamını yitirdi. Burçak Çobanoğlu ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra direksiyonda sıkışan ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle otomobilden çıkarılan sürücü O.U. da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazadan sonra üç çocuğun ağır yaralandığını gören vatandaşların ve olay yerinin görüntüleri yürekleri burktu. Kazaya ehliyetsiz sürücü O.U.’nun aşırı hız ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin neden olduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren ve turizmci Torkan İzci'nin kızı İlkim İzci'nin bugün ikindi namazından sonra Bitez Camii'sindeki cenaze töreninin ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.