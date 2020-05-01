Bostancı: Erken seçim yok, muhalefet kendisine gündem yaratıyor

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Şu anda gündem corona. Muhalefet, gündemde yer olmayınca kendilerine gündem yaratmaya çalışıyor. Her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak, seçim atmosferinin de ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak istiyor.

*Halk buna itibar etmez. Uzun yıllardan beri siyaseti gözlüyorum. Muhalefet, her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak ve seçim atmosferinin ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak ister.

*İnsiyaki (içgüdüsel) bir şekilde bunu yapar. Geçmişte de bu böyleydi. Bu konuyu Türkiye'deki muhalefetin refleksi olarak görüyorum.