Bu da ‘corona bank’

Tarsus Gençlik Kampı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki marangozluk atölyesinde üretilen ve ‘corona bank’ olarak adlandırılan oturma bankları, Kültür Park ve kentin uygun noktalarına yerleştirilmeye başlandı.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÜRETİLDİ

Tarsus Gençlik Kampı’ndaki atölyede bugüne kadar geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi.

Atölyede bu kez de herhangi bir masraf yapılmadan, kurum personelince geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak, ‘corona bank’ olarak adlandırılan bankların üretimi yapıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyesinde üretimi gerçekleştirilen ve sosyal mesafe korunarak sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen orta bölümü boş bırakılan banklar, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Ortasında boşluk olan bu yeni banklar ile vatandaşlar güvenli bir şekilde sosyalleşebilecek.