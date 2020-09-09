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Bu da HES kodu kuyruğu! Coronaya davetiye çıkardılar

Corana virüsüyle mücadelede bir yandan yeni düzenlemeler yapılırken bir yandan da üzüncü görüntüler geliyor. Samsun’da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından kodu almayı bilmeyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturup corona virüsüne davetiye çıkardı.

23:31 -
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Samsun’da çeşitli işlemler için PTT'ye gelen vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla karşılaştı. Telefonlarını eline alan vatandaşlar, kodu almak için uzun süre uğraştı.

HES kodunun nasıl alınacağıyla ilgili bilgilendirmelerin yer almasına rağmen birçok vatandaş bunu başaramadı. Kodu almakta en çok zorluk çekenler ise yaşlılar oldu.

HES kodu olmayan vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (Foto: İHA)

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Görevlilerden yardım isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Görevliler fiziksel mesafeyi sağlamak, vatandaşa HES kodu almak ve gelen soruları yanıtlamak için uzun süre uğraş verdi. 

Kodu alamayan vatandaşlara güvenlik görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. (Foto: İHA)

Fiziksel mesafenin sağlanması yönünde birçok uyarıda bulunulmasına rağmen pek bir başarı sağlanamadı. PTT önünde oluşan uzun kuyruklar adeta cornaya davetiye çıkardı. İHA

VAKALAR ARTIYOR
Türkiye'de corona virüsünde vakalar son günlerde hızla artamaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 837 oldu. Bin 673 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 284 bin 943'e yükseldi.
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Çarşamba Corona Denizli Pamukkale Üniversitesi Sağlık Sağlık Bakanlığı Samsun Türkiye
Son güncelleme: 23:46 09.09.2020
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