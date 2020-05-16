Bu illerde maskesiz çıkmak yasak!

Corona virüs tedbirleri kapsamında il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlar doğrultusunda 26 şehirde, bazıları il geneli bazıları da kısmı olmak üzere maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKE KARARI ALAN İLLER



İl Hıfzısıhha Kurulları, Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Gaziantep, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir, Uşak, Trabzon ve Manisa’da maske kararı aldı.

GAZİANTEP’TE KALABALIK YERLER

Gaziantep’te vatandaş yoğunluğun fazla olduğu caddelere maskesiz girişler yasaklandı. Bu kapsamda özellikle Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz girişlere izin verilmedi.

TRABZON’DA KISMI YASAK

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ortahisar ilçesinde yayaların yoğun olarak kullandığı birçok caddede maskesiz gezmeye yasak getirdi.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre ilgili noktalar şöyle: Meydan ve civarı, Gazipaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Kemeraltı, Maraş Caddesi, Uzun Sokak, İnönü Caddesi, Trabzonspor Bulvarı, Çukurçayır Mah. Çukurçayır Caddesi, Çömlekçi Mah. Çömlekçi Caddesi, 1 ve 2 No'lu Sanayi Bölgesi, Kalkınma Mah. Farabi Caddesi, Beşirli Mah. Devlet Sahil Yolu Caddesi.

MANİSA’DA TEK CADDE

Manisa'da vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

HARİTA İLE GÖSTERDİ

Kırıkkale Valiliği, maske kullanmanın zorunluğu olduğu yerleri harita ile gösterdi.

CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.