Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun!

Basın özgürlüğü kişilerin doğru bilgiye iletişim hakkı konusunda büyük önem taşıyor. Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklu gazeteciler dikkat çekerken, Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında düşük noktalarda yer alıyor. Sıralamada Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunei ve Bangladeş Türkiye'nin üst sıralarında yer alırken listede Türkiye'nin ardından 155’inci sırada Ruanda yer aldı. Ruanda'yı Özbekistan ve Kazakistan takip etti.

SON SIRALAMALARA GÖRE ÖZGÜR DEĞİLİZ

Her yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yapılan ‘Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi' sıralamasında ülkemiz 180 ülke içerisinde 154. sırada yer aldı. Türkiye’nin 154. sırada bulunduğu listede birinci sırayı Norveç aldı. Norveç’i Finlandiya ve Danimarka takip ederken dünyada 180’inci sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Kuzey Kore son sırayı bu yıl geçen yılın sonuncusu Türkmenistan'dan devraldı. Listede Eritre 178 ve Çin de 177’inci sırada.