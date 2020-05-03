Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun!

Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Her yıl 3 Mayıs'ta kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Türkiye'de hala birçok tutuklu gazeteci bulunuyor. Her yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yapılan 'Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi' sıralamasında ülkemiz 180 ülke içerisinde 154. sırada yer aldı.

11:27 -
Haberler Gündem
Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun!

Basın özgürlüğü kişilerin doğru bilgiye iletişim hakkı konusunda büyük önem taşıyor. Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklu gazeteciler dikkat çekerken, Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında düşük noktalarda yer alıyor. Sıralamada Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunei ve Bangladeş Türkiye'nin üst sıralarında yer alırken listede Türkiye'nin ardından 155’inci sırada Ruanda yer aldı. Ruanda'yı Özbekistan ve Kazakistan takip etti.

SON SIRALAMALARA GÖRE ÖZGÜR DEĞİLİZ

Her yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yapılan ‘Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi' sıralamasında ülkemiz 180 ülke içerisinde 154. sırada yer aldı. Türkiye’nin 154. sırada bulunduğu listede birinci sırayı Norveç aldı. Norveç’i Finlandiya ve Danimarka takip ederken dünyada 180’inci sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Kuzey Kore son sırayı bu yıl geçen yılın sonuncusu Türkmenistan'dan devraldı. Listede Eritre 178 ve Çin de 177’inci sırada.

İLGİLİ HABERTürkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü'nde çağrı yaptı!Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü'nde çağrı yaptı!
Bangladeş Brunei Çin Danimarka Dünya Eritre Finlandiya Haber Kazakistan Kongo Kuzey Kore Norveç Özbekistan Ruanda Türkiye Türkmenistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more