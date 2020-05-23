Burhaniye Belediyesi bir ilki başardı

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin açtığı bağış kampanyasında toplanan paralara, “İzin alınmadan toplandığı” gerekçesiyle hesaplara bloke konulmuştu.

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler bir ilki gerçekleştirdi. Burhaniye Belediyesi 30 Mart tarihinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için kampanya başlatmıştı.

GÜZEL GÜNLERE YÜRÜYORUZ

Kısa sürede rekor seviyelere ulaşan kampanyada toplanan nakdi yardımlar bayram öncesi esnafın ve işsiz kalan vatandaşların yaralarına merhem oldu.

Belediyeye müracaat eden ve gerekli şartları sağlayan yaklaşık 800 vatandaşın başvuruları üzerine Burhaniye Belediyesi bayram öncesi bin TL olan nakdi ödemeleri başvuru sahiplerinin banka hesaplarına yatırdı.

Burhaniye Belediyesi, nakdi yardımlarının yanı sıra ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine 3500 paket gıda yardımı da yaparak gerek Ramazan Bayramı'nda gerekse pandemide vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalıştı.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şunları söyledi:

*Burhaniyeliler olarak bu zor zamanlarda güzel çalışmalara imza atıyoruz. Duyarlılığın ve dayanışmanın en güzel örneğini bu kampanyamızla tüm ülkeye gösteriyoruz.

*Bağış kampanyamız gerçek anlamda virüsten dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebzede olsa saracak. Bağışlanan her kuruş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Birlikte hep beraber güzel günlere yürüyoruz.